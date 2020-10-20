السعودية اليوم / تعليم تبوك يواصل تنفيذ الاختبارات التحصيلية لقياس مستوى التحصيل الدراسي



تبوك 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الإشراف التربوي (بنين) , تنفيذ الاختبارات التحصيلية لقياس مستوى التحصيل الدراسي إلكترونياً عن بعد لطلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية .

وبين مدير إدارة الإشراف التربوي (بنين) محمد موسى الزهراني أنه تم تطبيق الاختبارات في عدد من المقررات الدراسية وذلك انطلاقاً من أهمية قياس نواتج التعلم وتحديد المستويات التحصيلية في المدارس وبناء خطط للمعالجة والاطمئنان على جودة الأداء والاهتمام بنواتج التعلُّم والوصول إلى دعم ومساندة عمليتي التعليم والتعلُّم.

وأشار إلى أهمية قياس مستوى التحصيل بشكل مستمر من قبل قادة المدارس والمعلمين وضرورة التنوع في أساليب التدريس من قبل المعلمين وحصر الغياب بشكل يومي لما له من أثر فعال على مستويات الطلاب مع أهمية دمج دور الأسرة في دعم العمل التعليمي كشريك أساسي .

//انتهى//

16:40ت م

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