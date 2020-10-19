شكرا لمتابعة خبر عن خبير يفجر مفاجأة: كورونا يظل على العملة الورقية 3 أيام والمعدنية 7 (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أستاذ التخدير بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور ناصر توفيق، أن العملة الورقية تحمل فيروس كورونا لثلاثة أيام، فيما يظل على العملة المعدنية 7 أيام.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن المتعافي من كورونا مدة حمايته من 6 لـ 7 أشهر بعدها يصبح معرضا للإصابة مرة أخرى.

وأكد على ضرورة التباعد الإجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل.

وأوضح الطبيب أنه لا يمكن التمييز بين أعراض كورونا و البرد أو الإنفلونزا ، إلا عن طريق الفحص، موضحا بالمؤشرات أن اليوم 1% من المصابين أثبتت أصابتهم بكورونا في حين 99% لا يوجد لديهم الفيروس