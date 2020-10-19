شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الدفاع المدني يواصل البحث عن محتجزين تحت أنقاض حادث الخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تواصل عناصر الدفاع المدني، جهودها لليوم الثاني بمشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي والجهات المختصة، للتأكد من عدم وجود محتجزين تحت الأنقاض في حادث إنهيار مواقف مجمع السعيد التجاري بمدينة الخبر.

وكشف المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، مدى خطورة الحادث على المباني المحيطة، مؤكدًا انها لا تُبنى إلا وفق مخططات البلديات، وهناك حملات للتأكد من سلامة جميع المباني في الموقع، وفق اختصاص الدفاع المدني.

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