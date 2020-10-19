إعتماد ضوابط المخططات السكنية الجديدة

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أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد الحقيل، ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة.
وتهدف المخططات السكنية الجديدة إلى تحسين جودة الحياة، وأنسنة المدن، وتحقيق المشهد الحضري، وضمان الحركة الآمنة.
وحسب الضوابط فإن مكونات الشوارع للمخططات الجديدة هي مسار المركبات ومسار المشاة وإضاءة الطريق، إضافة لمواقف المركبات وتشجير الطرق ومسار الدراجات.
وتطمح “الشؤون البلدية والقروية” من خلال الضوابط الجديدة، في الإسهام إيجابًا على النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية.
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