وزارة الصحة تكشف خريطة انتشار كورونا الجديدة بالمحافظات والمدن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 342583 حالة، وتوزعت الإصابات في المملكة فسجلت المدينة المنورة 60 حالة، وينبع 42 حالة، وسجلت الرياض ومكة المكرمة 27 حالة لكل منهما، فيما سجلت المبرز 19 حالة.

وسجلت الهفوف وحائل 18 حالة لكل منهما، وأبها 10، ونجران 9، وسجلت الدمام وجدة ووادي الدواسر 8 حالات بكل منهم، والمجمعة 7، وسجلت خميس مشيط والظهران 6 حالات بكل منهما، فيما سجلت العقيق، وبريدة، والطائف، والنعيرية، والكامل 5 حالات لكل منهم، وسجلت مهد الذهب والخفجي 4 حالات بكل منهما، فيما سجلت المندق، وعيون الجواء، وعنيزة، والخرمة، وباللسمر، ورجال ألمع، وجازان، والدلم، والمخواة 3 حالات لكل منهم، فيما سجلت الأسياح وقصباء، ورياض الخبراء، والمويه، ومحايل عسير والجبيل والخرج وتبوك حالتين بكل منهم.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 342583 حالة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 328895 حالة، وتم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5201.

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