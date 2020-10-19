بالفيديو.. وزير الصحة يحذّر من خطوة ترفع إصابات كورونا خلال أسابيع

حذّر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، من خطوة قد تتسبب في زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنه في حالة عدم التقيّد بالإجراءات الاحترازية ستعود الإصابات للارتفاع مجددًا خلال الأسابيع المقبلة، رغم انخفاض أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الصحة «خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين»: «نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد خلال الأسابيع القادمة بالمملكة في حال التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.. التزامنا بالإجراءات الوقائية تحمينا من الموجة الثانية، وأنصح كل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن...».

وتابع وزير الصحة: «نحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع، لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام.. نحن في المملكة -ولله الحمد- نجني حاليًّا ثمار التزامنا خلال الفترة السابقة بالاحترازات الصحية؛ حيث نشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص.. ».

ونبه وزير الصحة إلى أن هذا «تحقق بفضل الله ثم بدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة.. يلاحظ الجميع أن عددًا من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا وأحد أسباب ذلك الرئيسية هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو التهاون بلبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم الالتزام بتقليل التجمعات ومنع المصافحة...».

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وقال وزير الصحة: «بناء على ما نراه في هذه الدول ونحن جزء من هذا العالم والتساهل لدينا في تطبيق الاحترازات فإننا نتوقع لا قدر الله عودة الإصابات للارتفاع من جديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة ما لم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام والتي تساهم بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع».

وعن لقاح كورونا قال وزير الصحة: «الأبحاث في عدد من دول العالم تجرى على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا الجديد ونحن في المملكة نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها ونحن حريصون جدًّا على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته، فسلامتكم أولوية لنا دائمًا، ونشكر القيادة الرشيدة التي أعطت صحة المواطن أولوية كبرى من أجل الحفاظ عليها، وأشكر أيضًا الممارسين الصحيين على مجهودهم الرائع خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «أوجه النصيحة لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن وعددها أكثر من 230 عيادة بجميع مناطق المملكة، كما يتوفر أكثر من 20 محطة فحص بالسيارات لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، ومن لديه أي استفسار أو يرغب باستشارة الطبية الاتصال على الرقم (937) على مدار الساعة».

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