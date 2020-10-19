أخبار السعودية اليوم.. 5 شركات وطنية بقائمة «فوربس» لأفضل صاحب عمل بالعالم.. وصندوق التنمية الزراعية يعتمد 2275 قرضًا.. وتنبيه ه...

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، الموافق 19 أكتوبر 2020م، منها: ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 يسجِّل 200.65 ريال، 5 شركات سعودية بقائمة «فوربس» لأفضل صاحب عمل بالعالم.. وأرامكو الأولى عربيًا، و صندوق التنمية الزراعية يعتمد 2275 قرضًا.

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجِّل 200.65 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف في التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، رغم تراجع أسعار المعدن الثمين عالميًا في تعاملات الأسبوع الماضي.

5 شركات سعودية بقائمة «فوربس» لأفضل صاحب عمل بالعالم.. وأرامكو الأولى عربيًا

جاءت شركة أرامكو السعودية في المركز الأول عربيًا بقائمة مجلة فوربس العالمية لأفضل أصحاب عمل في العالم.

«الأرصاد» تتوقَّع تأثر المملكة بحالة مطرية.. وتحدِّد بدايتها

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، أنها تراقب الحالة المطرية المتوقعة في البحر المتوسط، مشيرة إلى احتمالية تأثر شمال المملكة بها.

بإجمالي 2688 مليون ريال.. صندوق التنمية الزراعية يعتمد 2275 قرضًا

كشف صندوق التنمية الزراعية، عن إجمالي حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام الجاري 2020م وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 2688 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي عدد القروض 2275 قرضًا.

تنبيه هام من «الزكاة والدخل» بشأن بلاغات المستهلكين ضد المخالفات الضريبية وقيمة المكافآت المستحقة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن بلاغات المستهلكين بشأن المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل سرية، بهدف تفعيل دور المستهلكين في الحد من انتشار المخالفات الضريبية والتلاعب الضريبي في الأسواق المحلية بكافة القطاعات وجميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

توفِّر 17 خدمة قضائية إلكترونية.. ديوان المظالم يعلن تسجيل منصة «معين» بالملكية الفكرية

سجّل ديوان المظالم منصة «معين» الإلكترونية كعلامة مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حرصًا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية كخطوة نوعية تسهم في الحفاظ على حماية حقوق الديوان وفق قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأنظمة واللوائح المرتبطة.

«مؤسسة الحبوب» تصرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنها بدأت في صرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة (محصولي) بموقع المؤسسة الإلكتروني.

فيديو.. بث مباشر لدروس الإثنين من الأسبوع الثامن للمرحلتين المتوسطة والثانوية

نشرت قناة عين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» رابط البث المباشر لدروس اليوم الإثنين, من الأسبوع الثامن للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للتعليم العام والتربية الفكرية.

بالصور.. بدء تنفيذ 3 تقاطعات بطريق الملك عبدالله بأبها.. و30 يومًا لإزالة المعوقات

حدد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، 30 يومًا لإنهاء معوقات إنشاء ثلاث تقاطعات على طريق الملك عبد الله.

الأرصاد: رياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية بالمدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الإثنين بمنطقة المدينة المنورة، تضمّنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.

بالصور.. مدني الرياض يكشف آخر تطورات حريق «الصناعية الثانية»

أعلن الدفاع المدني بالرياض، أن نسبة السيطرة على حريق أحد المصانع في الصناعية الثانية، بلغت 90 %.

الهلال الأحمر يعلن عن 15 إصابة في حريق مصنع بجنوب الرياض

باشرت خمس فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم الإثنين، حادث حريق بأحد المصانع جنوب الرياض والذي نتج عنه 15 إصابة.

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