وزارة الصحة تحدد حالة تستوجب «إعادة الفحص» من كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أسباب ظهور نتائج الفحص المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، باعتبارها «نتيجة مرفوضة»، وأهمية إعادة الفحص في حالة ظهورها.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 973»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تظهر نتائج الفحص بشأن فيروس كورونا على ذلك النحو «مرفوضة»، في حال كانت العينة غير واضحة في المختبر ويفضل إعادة الفحص، وأشارت إلى إمكانية الحصول على المزيد من الاستفسارات عبر مركز اتصال الصحة 937، أو من خلال الرسائل الخاصة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 342583 حالة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 328895 حالة، وتم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5201.

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