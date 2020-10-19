السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة السادسة عشرة وأخيرة



محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء

التعليم :

ـ دكتوراه الفلسفة في القانون، جامعة ويلز، بريطانيا، 1422هـ.

ـ ماجستير القانون، الجامعة الأمريكية بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1413هـ.

ـ بكالوريوس القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ خبير نظامي بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ مساعد خبير نظامي بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

العضويات :

ـ عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى.

ـ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى.

ـ عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الوزراء.

ـ نائب رئيس لجنة الأنظمة الدستورية والإدارية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ عضو لجنة إدارة هيئة الخبراء.

محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس

التعليم :

ـ دكتوراه المراجعة، جامعة ويلز-ابريستويث، بريطانيا، 1424هـ.

ـ ماجستير المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1418هـ.

ـ بكالوريوس المحاسبة، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية، أبها، 1414هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ وكيل جامعة الملك خالد المكلف.

ـ مساعد وكيل جامعة الملك خالد.

ـ عميد كلية الأعمال بجامعة الملك خالد.

ـ عميد كلية الأعمال جامعة اليمامة.

العضويات :

ـ عضو مجلس إدارة جمعية الحوكمة.

ـ عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين .

ـ عضو الاتحاد الدولي للمراجعين الداخليين.

ـ عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم

التعليم :

ـ بكالوريوس الهندسة المدنية، 1412هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مهندس مدني في شركة أرامكو السعودية.

ـ مدير المشاريع في شركة البراهيم للاستشارات الهندسية.

العضويات :

ـ عضو الجمعية السعودية للمهندسين.

ـ عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف.

يوسف بن طراد بن يوسف السعدون

التعليم :

ـ دكتوراه العلاقات الاقتصادية، جامعة أنديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1411هـ.

ـ ماجستير الاقتصاد، جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1403هـ.

ـ بكالوريوس الاقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1398هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى

ـ مشرف على وكالة وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة

ـ مساعد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية.

ـ مدير عام شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

ـ مدير عام برامج القطاع الأهلي بمعهد الإدارة العامة.

ـ عضو هيئة تدريس بمعهد الإدارة العامة.

العضويات :

ـ عضو الفريق التفاوضي السعودي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومتابعة شؤون العضوية

ـ عضو اللجنة الوزارية لمبادرة الملك عبدالله للاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج.

ـ عضو اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للبترول والمعادن في الرياض.

ـ عضو الفريق التفاوضي السعودي مع شركات البترول العالمية بخصوص مبادرة الغاز السعودية.

عباس بن أحمد بن محمد هادي

التعليم :

ـ بكالوريوس هندسة ميكانيكية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1407هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ نائب وزير الإسكان.

ـ مستشار في وزارة الإسكان.

ـ مدير صيانة مصفاة رأس تنورة، شركة أرامكو السعودية.

العضويات :

ـ عضو لجنة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة.

ـ عضو لجنة تطوير وسط الرياض.

ـ عضو لجنة الإدارة لمركز ترشيد الطاقة.

سليمان بن علي بن محمد العمري الفيفي

التعليم :

ـ دكتوراه قضاء، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1429هـ.

ـ ماجستير الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1426هـ.

ـ بكالوريوس قضاء، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1423هـ.

الخبرات العملية السابقة:

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ أستاذ الفقه وأصوله.

ـ معلم في معهد الحرم المكي الشريف.

العضويات :

ـ أمين لمجلس المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي

التعليم :

ـ دكتوراه مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية، 1423هـ.

ـ ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.

ـ بكالوريوس لغة انجليزية، كلية التربية بالجوف، المملكة العربية السعودية، 1417هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ عميدة كلية البنات بسكاكا.

سعود بن ليلي بن رجاء الغشم الرويلي

التعليم :

ـ دكتوراه علم المراعي، جامعة يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1415هـ.

ـ ماجستير علم المراعي، جامعة يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1412هـ.

ـ بكالوريوس علم المراعي، جامعة كاليفورنيا، الولايات لمتحدة الأمريكية، 1409هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ عضو هيئة التدريس، جامعة الملك سعود.

ـ باحث ورئيس شعبة إدارة المراعي، مركز تنمية المرعى والثروة الحيوانية بالجوف.

ـ مساعد نائب المدير العام لشركة المكيرش للتنمية الزراعية بالجوف.

سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي

التعليم :

ـ ماجستير محاسبة، جامعة ميتشغان، الولايات المتحدة الأمريكية، 1403هـ.

ـ زمالة محاسبة، معهد المحاسبين الأمريكيين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1403هـ.

ـ بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1400هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ محاسب قانوني في عدد من الشركات في القطاع الخاص.

العضويات :

ـ شارك في العديد من اللجان الرقابية والقضائية.

إبراهيم بن محمود يسن النحاس

التعليم :

ـ دكتوراه العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة ويست فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1428هـ.

ـ ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الجامعة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1423هـ.

ـ بكالوريوس العلوم السياسة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1417هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ رئيس قسم العلوم السياسية، جامعة الملك سعود.

ـ مستشار غير متفرغ، معهد الدراسات الدبلوماسية.

ـ أستاذ مساعد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود.

العضويات :

ـ عضو لجنة برنامج كلية الأنظمة والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود .

ـ عضو لجنة التعيين والابتعاث في قسم العلوم السياسية، جامعة الملك سعود.

ـ عضو لجنة رعاية المتفوقين والمبتعثين، جامعة الملك سعود.

أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان

التعليم :

ـ دكتوراه النظم التعليمية، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1414هـ.

ـ ماجستير التربية المقارن، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1410هـ.

ـ بكالوريوس نظم المعلومات، جامعة ستراير، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ عضو هيئة التدريس قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك سعود.

ـ وكيل الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، جامعة الأمير سلطان.

ـ وكيل قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك سعود.

العضويات :

ـ عضو مجلس جامعة تبوك.

ـ عضو اتحاد البرلمان الدولي.

ـ عضو اللجة لدراسة مشروع نظام البنك السعودي للادخار.

ـ عضو اللجنة الثقافية بمجلس الشورى.

ـ عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى.

عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار

التعليم :

ـ بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 1401هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ رئيس ديوان المظالم.

ـ رئيس المحكمة الإدارية، منطقة مكة المكرمة، ديوان المظالم.

ـ قاضي استئناف، ديوان المظالم.

ـ مفتش قضائي، ديوان المظالم.

ـ محقق شرعي، هيئة الرقابة والتحقيق (سابقا).

العضويات :

ـ شارك في العديد من اللجان الرقابية والقضائية.

واصل بن داود بن سلمان المذن

التعليم :

ـ دكتوراه الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1415هـ.

ـ ماجستير شريعة، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1412هـ.

ـ بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ قاضي في محكمة العيون بالأحساء.

العضويات :

ـ رئيس اللجنة الدائمة لاختيار أئمة المساجد بإمارة الاحساء.

ـ عضو مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد.

عطا حمود عطا السبيتي

التعليم :

ـ ماجستير الإدارة العامة، جامعة كنساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1406هـ.

ـ بكالوريوس لغة عربية وآدابها، كلية اللغة العربية بالرياض، المملكة العربية السعودية، 1397هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس شورى.

ـ مدير عام إدارة التوظيف، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).

ـ وكيل الوزارة المساعد، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).

ـ مدير إدارة الترشيح، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).

ـ مدير عام التوظيف، فرع وزارة الخدمة المدنية بتبوك (سابقا).

العضويات :

ـ عضو لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).

ـ عضو اللجنة المكلفة بدراسة وضع الجامعيين المعدين للتدريس وخريجي الدبلومات الصحية، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).

ـ عضو في العديد من اللجان وفرق العمل في هيئة الخبراء.

// انتهى //

17:25ت م

0180



محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباءالتعليم :ـ دكتوراه الفلسفة في القانون، جامعة ويلز، بريطانيا، 1422هـ.ـ ماجستير القانون، الجامعة الأمريكية بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1413هـ.ـ بكالوريوس القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ، الرياض، 1407هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ خبير نظامي بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.ـ مساعد خبير نظامي بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.ـ مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.العضويات :ـ عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى.ـ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى.ـ عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الوزراء.ـ نائب رئيس لجنة الأنظمة الدستورية والإدارية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.ـ عضو لجنة إدارة هيئة الخبراء.محمد بن عبدالله بن محمد آل عباسالتعليم :ـ دكتوراه المراجعة، جامعة ويلز-ابريستويث، بريطانيا، 1424هـ.ـ ماجستير المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1418هـ.ـ بكالوريوس المحاسبة، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية، أبها، 1414هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ وكيل جامعة الملك خالد المكلف.ـ مساعد وكيل جامعة الملك خالد.ـ عميد كلية الأعمال بجامعة الملك خالد.ـ عميد كلية الأعمال جامعة اليمامة.العضويات :ـ عضو مجلس إدارة جمعية الحوكمة.ـ عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين .ـ عضو الاتحاد الدولي للمراجعين الداخليين.ـ عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيمالتعليم :ـ بكالوريوس الهندسة المدنية، 1412هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ مهندس مدني في شركة أرامكو السعودية.ـ مدير المشاريع في شركة البراهيم للاستشارات الهندسية.العضويات :ـ عضو الجمعية السعودية للمهندسين.ـ عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف.يوسف بن طراد بن يوسف السعدونالتعليم :ـ دكتوراه العلاقات الاقتصادية، جامعة أنديانا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1411هـ.ـ ماجستير الاقتصاد، جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1403هـ.ـ بكالوريوس الاقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1398هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورىـ مشرف على وكالة وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصةـ مساعد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية.ـ مدير عام شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.ـ مدير عام برامج القطاع الأهلي بمعهد الإدارة العامة.ـ عضو هيئة تدريس بمعهد الإدارة العامة.العضويات :ـ عضو الفريق التفاوضي السعودي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومتابعة شؤون العضويةـ عضو اللجنة الوزارية لمبادرة الملك عبدالله للاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج.ـ عضو اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للبترول والمعادن في الرياض.ـ عضو الفريق التفاوضي السعودي مع شركات البترول العالمية بخصوص مبادرة الغاز السعودية.عباس بن أحمد بن محمد هاديالتعليم :ـ بكالوريوس هندسة ميكانيكية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1407هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ نائب وزير الإسكان.ـ مستشار في وزارة الإسكان.ـ مدير صيانة مصفاة رأس تنورة، شركة أرامكو السعودية.العضويات :ـ عضو لجنة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة.ـ عضو لجنة تطوير وسط الرياض.ـ عضو لجنة الإدارة لمركز ترشيد الطاقة.سليمان بن علي بن محمد العمري الفيفيالتعليم :ـ دكتوراه قضاء، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1429هـ.ـ ماجستير الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1426هـ.ـ بكالوريوس قضاء، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1423هـ.الخبرات العملية السابقة:ـ عضو مجلس الشورى.ـ أستاذ الفقه وأصوله.ـ معلم في معهد الحرم المكي الشريف.العضويات :ـ أمين لمجلس المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديويالتعليم :ـ دكتوراه مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية، 1423هـ.ـ ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية، 1420هـ.ـ بكالوريوس لغة انجليزية، كلية التربية بالجوف، المملكة العربية السعودية، 1417هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ عميدة كلية البنات بسكاكا.سعود بن ليلي بن رجاء الغشم الرويليالتعليم :ـ دكتوراه علم المراعي، جامعة يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1415هـ.ـ ماجستير علم المراعي، جامعة يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1412هـ.ـ بكالوريوس علم المراعي، جامعة كاليفورنيا، الولايات لمتحدة الأمريكية، 1409هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ عضو هيئة التدريس، جامعة الملك سعود.ـ باحث ورئيس شعبة إدارة المراعي، مركز تنمية المرعى والثروة الحيوانية بالجوف.ـ مساعد نائب المدير العام لشركة المكيرش للتنمية الزراعية بالجوف.سعد بن صالح بن إبراهيم السبتيالتعليم :ـ ماجستير محاسبة، جامعة ميتشغان، الولايات المتحدة الأمريكية، 1403هـ.ـ زمالة محاسبة، معهد المحاسبين الأمريكيين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1403هـ.ـ بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1400هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ محاسب قانوني في عدد من الشركات في القطاع الخاص.العضويات :ـ شارك في العديد من اللجان الرقابية والقضائية.إبراهيم بن محمود يسن النحاسالتعليم :ـ دكتوراه العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة ويست فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1428هـ.ـ ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الجامعة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1423هـ.ـ بكالوريوس العلوم السياسة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1417هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ رئيس قسم العلوم السياسية، جامعة الملك سعود.ـ مستشار غير متفرغ، معهد الدراسات الدبلوماسية.ـ أستاذ مساعد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود.العضويات :ـ عضو لجنة برنامج كلية الأنظمة والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود .ـ عضو لجنة التعيين والابتعاث في قسم العلوم السياسية، جامعة الملك سعود.ـ عضو لجنة رعاية المتفوقين والمبتعثين، جامعة الملك سعود.أمل بنت سلامة بن سليمان الشامانالتعليم :ـ دكتوراه النظم التعليمية، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1414هـ.ـ ماجستير التربية المقارن، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1410هـ.ـ بكالوريوس نظم المعلومات، جامعة ستراير، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ عضو هيئة التدريس قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك سعود.ـ وكيل الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، جامعة الأمير سلطان.ـ وكيل قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك سعود.العضويات :ـ عضو مجلس جامعة تبوك.ـ عضو اتحاد البرلمان الدولي.ـ عضو اللجة لدراسة مشروع نظام البنك السعودي للادخار.ـ عضو اللجنة الثقافية بمجلس الشورى.ـ عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى.عبدالعزيز بن محمد بن علي النصارالتعليم :ـ بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 1401هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ رئيس ديوان المظالم.ـ رئيس المحكمة الإدارية، منطقة مكة المكرمة، ديوان المظالم.ـ قاضي استئناف، ديوان المظالم.ـ مفتش قضائي، ديوان المظالم.ـ محقق شرعي، هيئة الرقابة والتحقيق (سابقا).العضويات :ـ شارك في العديد من اللجان الرقابية والقضائية.واصل بن داود بن سلمان المذنالتعليم :ـ دكتوراه الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1415هـ.ـ ماجستير شريعة، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1412هـ.ـ بكالوريوس شريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1409هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ قاضي في محكمة العيون بالأحساء.العضويات :ـ رئيس اللجنة الدائمة لاختيار أئمة المساجد بإمارة الاحساء.ـ عضو مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد.عطا حمود عطا السبيتيالتعليم :ـ ماجستير الإدارة العامة، جامعة كنساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1406هـ.ـ بكالوريوس لغة عربية وآدابها، كلية اللغة العربية بالرياض، المملكة العربية السعودية، 1397هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس شورى.ـ مدير عام إدارة التوظيف، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).ـ وكيل الوزارة المساعد، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).ـ مدير إدارة الترشيح، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).ـ مدير عام التوظيف، فرع وزارة الخدمة المدنية بتبوك (سابقا).العضويات :ـ عضو لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).ـ عضو اللجنة المكلفة بدراسة وضع الجامعيين المعدين للتدريس وخريجي الدبلومات الصحية، وزارة الخدمة المدنية (سابقا).ـ عضو في العديد من اللجان وفرق العمل في هيئة الخبراء.// انتهى //17:25ت م0180

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة السادسة عشرة وأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.