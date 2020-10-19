السعودية اليوم / السير الذاتية لأعضاء مجلس الشورى الذي صدر أمر ملكي بتكوين أعضائه/ إضافة الحادية عشرة



منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط :

التعليم :

ـ الزمالة العربية في طب النساء والولادة، المجلس العربي للاختصاصات الصحية، الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1431هـ.

ـ الزمالة

ـ الزمالة الأردنية في طب النساء والتوليد، المجلس الطبي الأردني، المملكة الأردنية الهاشمية، 1425هـ.

ـ بكالوريوس الطب والجراحة، كلية الطب بجامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1413هـ.

الخبرات العمليـة السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ أستاذ متعاون، جامعة الفيصل.

ـ مستشار واستشاري غير متفرغ، مستشفى د. سليمان الحبيب، الرياض.

ـ أستاذ مشارك بكلية الطب, جامعة الملك خالد.

ـ أستاذ مساعد بكلية الطب, جامعة الملك خالد.

العضويات :

ـ رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى.

ـ عضو مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي.

ـ عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى.

ـ عضو المجموعة السعودية لدعم مرضى الصلب المشقوق.

ـ عضو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتقييم المعاهد الصحية.

ناصر بن علي بن عبدالله الموسى :

التعليم:

ـ دكتوراه التربية الخاصة للمكفوفين، جامعة فاندربلت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1407هـ.

ـ ماجستير التربية الخاصة للمكفوفين، جامعة سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.

ـ بكالوريوس علم اللغويات وعلم النفس، جامعة سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1400هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ رئيس فريق، خبراء اليونسكو لتعريب أدلة مرجعية في التعليم الجامعي.

ـ رئيس فريق التربية الخاصة، مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.

ـ مستشار شؤون التعليم، وزارة التربية والتعليم (سابقا).

ـ المشرف العام، مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل.

العضوية :

ـ رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض.

ـ رئيس اللجنة العلمية للملتقى العلمي الأول لأبحاث الإعاقة.

ـ عضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة.

ـ عضو مجلس الأمناء بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.

ـ رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى.

فيصل بن منصور بن علي آل فاضل :

التعليم :

ـ دكتوراه القانون، كلية كوين ميري، جامعة لندن، بريطانيا، 1414هـ.

ـ ماجستير القانون، كلية كوين ميري، جامعة لندن، بريطانيا، 1412هـ.

ـ ماجستير الإدارة العامة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1410هـ.

ـ بكالوريوس القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1408هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مدير عام الإدارة القانونية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقا).

ـ عضو هيئة تدريس متعاون في كلية الحقوق، جامعة دار العلوم بالرياض.

العضويات :

ـ عضو مجلس إدارة جمعية الأنظمة السعودية.

ـ عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء).

ـ عضو الجمعية الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان (سند).

ـ رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام حماية المنافسة.

ـ عضو اللجنة الدائمة لحماية المستهلك.

عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين

التعليم :

ـ بكالوريوس الجغرافيا، كلية الآداب بجامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1401هـ.

الخبرات العملية السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مستشار خاص لسمو أمير منطقة الرياض.

ـ مدير عام المكتب الخاص لسمو أمير منطقة الرياض.

ـ السكرتير الخاص لسمو أمير منطقة الرياض.

ـ سكرتير اللجنة الأمنية العليا بمنطقة الرياض.

العضويات :

ـ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية بمجلس الشورى.

ـ عضو مجلس إدارة المسؤولية الاجتماعية بالرياض.

ـ رئيس اللجنة الفرعية للاحتفال بقصر الحكم بمناسبة الاحتفال بالمئوية.

ـ عضو مجلس إدارة مجلس إدارة جمعية الملك سلمان الخيرية.

ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار).

// يتبع //

17:21ت م

0175



منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط :التعليم :ـ الزمالة العربية في طب النساء والولادة، المجلس العربي للاختصاصات الصحية، الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1431هـ.ـ الزمالة السعودية في طب النساء والتوليد، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المملكة العربية السعودية، 1425هـ.ـ الزمالة الأردنية في طب النساء والتوليد، المجلس الطبي الأردني، المملكة الأردنية الهاشمية، 1425هـ.ـ بكالوريوس الطب والجراحة، كلية الطب بجامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1413هـ.الخبرات العمليـة السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ أستاذ متعاون، جامعة الفيصل.ـ مستشار واستشاري غير متفرغ، مستشفى د. سليمان الحبيب، الرياض.ـ أستاذ مشارك بكلية الطب, جامعة الملك خالد.ـ أستاذ مساعد بكلية الطب, جامعة الملك خالد.العضويات :ـ رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى.ـ عضو مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي.ـ عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى.ـ عضو المجموعة السعودية لدعم مرضى الصلب المشقوق.ـ عضو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتقييم المعاهد الصحية.ناصر بن علي بن عبدالله الموسى :التعليم:ـ دكتوراه التربية الخاصة للمكفوفين، جامعة فاندربلت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1407هـ.ـ ماجستير التربية الخاصة للمكفوفين، جامعة سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1402هـ.ـ بكالوريوس علم اللغويات وعلم النفس، جامعة سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، 1400هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ رئيس فريق، خبراء اليونسكو لتعريب أدلة مرجعية في التعليم الجامعي.ـ رئيس فريق التربية الخاصة، مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.ـ مستشار شؤون التعليم، وزارة التربية والتعليم (سابقا).ـ المشرف العام، مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة برايل.العضوية :ـ رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض.ـ رئيس اللجنة العلمية للملتقى العلمي الأول لأبحاث الإعاقة.ـ عضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة.ـ عضو مجلس الأمناء بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.ـ رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى.فيصل بن منصور بن علي آل فاضل :التعليم :ـ دكتوراه القانون، كلية كوين ميري، جامعة لندن، بريطانيا، 1414هـ.ـ ماجستير القانون، كلية كوين ميري، جامعة لندن، بريطانيا، 1412هـ.ـ ماجستير الإدارة العامة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1410هـ.ـ بكالوريوس القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1408هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ مدير عام الإدارة القانونية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقا).ـ عضو هيئة تدريس متعاون في كلية الحقوق، جامعة دار العلوم بالرياض.العضويات :ـ عضو مجلس إدارة جمعية الأنظمة السعودية.ـ عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء).ـ عضو الجمعية الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان (سند).ـ رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام حماية المنافسة.ـ عضو اللجنة الدائمة لحماية المستهلك.عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنينالتعليم :ـ بكالوريوس الجغرافيا، كلية الآداب بجامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1401هـ.الخبرات العملية السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ مستشار خاص لسمو أمير منطقة الرياض.ـ مدير عام المكتب الخاص لسمو أمير منطقة الرياض.ـ السكرتير الخاص لسمو أمير منطقة الرياض.ـ سكرتير اللجنة الأمنية العليا بمنطقة الرياض.العضويات :ـ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية بمجلس الشورى.ـ عضو مجلس إدارة المسؤولية الاجتماعية بالرياض.ـ رئيس اللجنة الفرعية للاحتفال بقصر الحكم بمناسبة الاحتفال بالمئوية.ـ عضو مجلس إدارة مجلس إدارة جمعية الملك سلمان الخيرية.ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار).// يتبع //17:21ت م0175

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.