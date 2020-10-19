أكاديمي لـ”المواطن”: اندماج الأهلي وسامبا يحقق كيانًا ماليًا عملاقًا لمواجهة التحديات

2020-10-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد المحلل الاقتصادي- عضو هيئة التدريس بجامعة جدة – الدكتور سالم باعجاجة لـ” متابعات الخليج 365“، أن عملية اندماج البنك الأهلي وسامبا سيكون له مردود إيجابي إذ سيشكل أكبر كيان مصرفي في المملكة بحصة سوقية تناهز 30%.

وبين أن هناك مزايا عديدة منها زيادة الطاقة التشغيلية وفرص خفض النفقات مما ينعكس إيجابًا على نمو الأرباح، لأن الكيان الجديد سيولد صافي دخل بحدود 13 مليار ريال خلال عام 2021.

تراجع القروض المتعثرة

ولفت إلى أن الاندماج يأتي ضمن سياق رؤية 2030، إذ ستتراجع القروض المتعثرة مما يخلق طلبًا على تمويل المشاريع الكبرى في المملكة وستحقق وفورات سنوية للتكاليف التشغيلية بقيمة 800 مليون ريال.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وخلص الدكتور باعجاجة إلى القول: “من فوائد الاندماج بين الأهلي وسامبا أيضًا إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على تحمل أعباء التمويل للمشاريع الكبرى، وكذلك مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تعصف بالعالم وتهدد الكثير من الاقتصاديات، وكذلك تكوين منتجات جديدة وخلق فرص للتطوير تتواكب مع التطورات العالمية في ظل المنافسة الشديدة.

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وكان بنكا الأهلي ومجموعة سامبا المالية قد وقعا في وقت سابق اتفاقية اندماج ملزمة بينهما، تتضمن الدمج بينهما، ليصبح البنك الأهلي دامجًا، مع انقضاء مجموعة سامبا المالية وتحويل أسهم المجموعة لصالح البنك الأهلي، إذ سيصدر البنك الأهلي عدة أسهم جديدة، سيحصل بموجبها مساهمو مجموعة سامبا على 0.739 سهم في البنك الدامج.

شركة استشارية متخصصة

وبموجب الاتفاقية، سيتحول المقر الرئيسي للبنك الدامج «الأهلي» إلى مدينة الرياض بدلًا من مدينة جدة، مع تعيين رئيس مجلس إدارة بنك سامبا كرئيس تنفيذي للبنك الدامج «الأهلي»، فيما سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الحالي سعيد الغامدي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لمجموعة البنك الدامج «الأهلي». واتفق البنكان على تعيين شركة استشارية متخصصة، لتقديم مشورتها فيما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته، وسيتم تحديدها في وقت لاحق، وتضمنت الاتفاقية ألّا يتم تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

منشأة مالية عملاقة

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية إقليمية قوية، بقيمة أصول 837 مليار ريال، وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة، بقيمة سوقية تساوي 171 مليار ريال، فيما ستصل قيمة قروضه 468 مليار ريال تعادل نسبتها 29% من القيمة السوقية، ويبلغ دخله التشغيلي نصف السنوي 15 مليار ريال، تعادل 30% من الحصة السوقية، فيما يتوقع أن يصل صافي دخل البنك 7 مليارات ريال، تمثل 38% من الحصة السوقية.

وسيصبح البنك الأهلي الأول في منطقة الشرق الأوسط فيما يختص بصافي الدخل، أما قاعدة حقوق الملكية المجمعة فيتوقع أن تصل إلى 120 مليار ريال.

وسيصبح لدى البنك الدامج منصة بنكية عالمية متوازنة في جميع القطاعات البنكية، فيما سيبلغ دخله التشغيلي من عدة قطاعات منها: 41% من الدخل التشغيلي الناتج عن الخدمات المصرفية للأفراد، و25% من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات المصرفية للشركات، و23% من نشاطات الخزينة، و6% عن الخدمات المصرفية الدولية، و5% عن الأسواق المالية.



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