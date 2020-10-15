بداية من يوم الأحد: إستقبال المصلين بالمرحلة الثانية في المسجد الحرام

المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ هاني بن حسني حيدر، أوضح أن الرئاسة انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال المصلين بالمرحلة الثانية في المسجد الحرام، بداية من يوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول، وسط منظومة كاملة من الخدمات والإجراءات التي روعي فيها زيادة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد «Covid – 19». وفقا لما جاء “بجريدة الوطن”.

وذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه مباشر ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قامت بمضاعفة كل أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام والمرافق التابعة له قبيل انطلاق المرحلة الثانية، حيث يتم تعقيم المسجد الحرام عشر مرات يوميا.

كما نوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم تحديد مسارات خاصة للمصلين، من نقاط التفويج التي اختاروها من تطبيق ( اعتمرنا )، تقودهم هذه المسارات إلى المصليات التي تم تجهيزها بالملصقات الإرشادية التي توضح أماكن الوقوف، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بمسافة ١,٥ متر بين كل مصل.

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ولفت المتحدث الرسمي الانتباه إلى ضرورة أن يلتزم المعتمرين والمصلين بالأوقات المحددة وفق التصاريح التي تم إصدارها. والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، وضرورة التعاون مع منسوبي الرئاسة وكل الجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين وعدم إحضار الأطعمة والأشربة والالتزام بالأوقات المحددة للدخول والخروج.

وأكد المتحدث على حرص الرئاسة على تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، تضمن من خلالها للمتوجهين للمسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأدية عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل ما تتلقاه الرئاسة من الدعم الغير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن. سلمان