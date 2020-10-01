وزارة الشؤون الإسلامية: 5 أيام لتحديث ورفع بيانات منسوبي المساجد بالمملكة

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 5 أيام لاستكمال تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لجميع منسوبي المساجد (خطيب – إمام – مؤذن – خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل، في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونيًّا لمواكبة التحول الرقمي 2020.

وأكدت الوزارة لمنسوبي المساجد ضرورة رفع بياناتهم وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة بمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور التعميم؛ حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافآت المالية.

وأوضحت الوزارة ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، أن هذه الخطوات تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي المساجد بالمملكة، ومواكبة التحول الرقمي، داعيةً منسوبي المساجد إلى سرعة رفع بياناتهم، وتحري الدقة في ذلك، وفي حال الحاجة إلى المساعدة يمكن التواصل على الرقم الموحد 1933، أو التواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.

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