«القضاء الإداري» يصدر قرارات جديدة منها ترقية 38 قاضيًا وتعيين 16 آخرين

عقد مجلس القضاء الإداري يومي الاثنين والثلاثاء 11-12/2/1442هـ؛ جلسته عن بُعد عبر برنامج «إدارة» الإلكتروني، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات؛ حيث وافق على ترقية 38 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية، وتعيين 16 قاضيًا في عدد من محاكم ديوان المظالم.

وأضاف الأحيدب أن المجلس قرر ندب مجموعة من القضاة إلى عددٍ من المحاكم، وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم المنتشرة على مستوى مناطق المملكة.

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