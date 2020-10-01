السعودية اليوم / تعليم نجران ينفذ اللقاء الرابع لمنصة مدرستي التقنية



نجران 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الإشراف التربوي للبنات اليوم ، عن بُعد اللقاء الرابع لمنصة مدرستي‬ التقنية بعنوان "أدوارنا في متابعة تعلم الطلاب المفقودين من المنصة " .

واستهدف اللقاء قائدات المدارس لاستعراض مهام قائدة المدرسة في

كما تضمن اللقاء تطبيق دليل حوكمة الحسابات وتجويد العمل الإعلامي في حسابات المدارس ، وإبراز النماذج المميزة في منصة مدرستي لدعم الطالبات وتحفيزهن للمشاركة في مسابقة مدرستي .

// انتهى //

19:25ت م

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نجران 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الإشراف التربوي للبنات اليوم ، عن بُعد اللقاء الرابع لمنصة مدرستي‬ التقنية بعنوان "أدوارنا في متابعة تعلم الطلاب المفقودين من المنصة " .واستهدف اللقاء قائدات المدارس لاستعراض مهام قائدة المدرسة في منصة مدرستي ، وإجراءات الدخول إلى المنصة "بشكل بومي"، و ضبط إعدادات الجدول الدراسي، والتحقق من تطابق بيانات الطالبات والمعلمات و الفصول الدراسية، وتعبئة الروابط الالكترونية التي تتضمن الإحصائيات الخاصة بالمنصة، والاطلاع على تقارير الإنجاز ، و كيفية اتخاذ الإجراءات العلاجية لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطالبة.كما تضمن اللقاء تطبيق دليل حوكمة الحسابات وتجويد العمل الإعلامي في حسابات المدارس ، وإبراز النماذج المميزة في منصة مدرستي لدعم الطالبات وتحفيزهن للمشاركة في مسابقة مدرستي .// انتهى //19:25ت م0174

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