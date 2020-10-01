السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تؤكد على أهمية استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز



مكة المكرمة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ‬اليوم, حملة موسعة على المخابز وأفران بيع (التميس والفول) للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق استخدام أكياس الورق بدلاً من الأكياس البلاستيكية وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار ‫

وشدَّدت الأمانة على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة، ومنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة، مؤكدةً تشديد الرقابة على المخابز و الأفران، وضبط التجاوزات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين ويأتي ذلك حرصا من الأمانة على سلامة المواطنين والمقيمين صحياً.

من جانب آخر أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية اليوم الحظائر والشبوك العشوائية غير النظامية في نطاق البلدية جنوب مكة المكرمة, ضمن جهودها في الحفاظ على الصحة العامة والإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

// انتهى //

18:52ت م

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مكة المكرمة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ‬اليوم, حملة موسعة على المخابز وأفران بيع (التميس والفول) للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق استخدام أكياس الورق بدلاً من الأكياس البلاستيكية وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار ‫ فيروس كورونا المستجد ّ‬, وذلك ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة‬ ممثلةً في ‫البلديات الفرعية, حيث وزعت ملصقات توعوية عن أضرار استخدام البلاستيك مع المواد الغذائية الساخنة.وشدَّدت الأمانة على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة، ومنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير.ودعت أمانة العاصمة المقدسة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة، مؤكدةً تشديد الرقابة على المخابز و الأفران، وضبط التجاوزات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين ويأتي ذلك حرصا من الأمانة على سلامة المواطنين والمقيمين صحياً.من جانب آخر أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية اليوم الحظائر والشبوك العشوائية غير النظامية في نطاق البلدية جنوب مكة المكرمة, ضمن جهودها في الحفاظ على الصحة العامة والإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.// انتهى //18:52ت م0166

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