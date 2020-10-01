منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ومواساتهما، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله -، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت في المطار الأميري أمس للأمير الدكتور منصور بن متعب والوفد المرافق الذي يضم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم. من جهة أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب فيها باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق. كما بعث ولي العهد برقية تهنئة مماثلة، لرئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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