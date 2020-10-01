شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1441هـ، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة. واستمع الأمير خالد الفيصل خلال استقباله في مكتبه بجدة، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، إلى نبذة عن التقرير الذي يقدم شرحا عن خدمات المكاتب السريعة التي تم استحداثها في محافظات الكامل وميسان وأضم، إضافة لإنشاء أربعة مكاتب نسائية دائمة في جدة، وخليص، والعرضيات، الهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.