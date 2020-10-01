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تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا لمستشفى نمرة العام بصحة القنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، د. وائل حمزة مطير، اليوم الخميس، قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي عبد الرحمن خميس الغامدي، مديرًا لمستشفى نمرة العام التابع لصحة القنفذة، عامًا، ابتداءً من تاريخه.

ويعد "الغامدي" من الكفاءات الشابة الطموحة والمميزة في صحة القنفذة، حيث عمل بصحتي عسير والباحة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 06:46 PM

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تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا لمستشفى نمرة العام بصحة القنفذة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، د. وائل حمزة مطير، اليوم الخميس، قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي عبد الرحمن خميس الغامدي، مديرًا لمستشفى نمرة العام التابع لصحة القنفذة، عامًا، ابتداءً من تاريخه.

ويعد "الغامدي" من الكفاءات الشابة الطموحة والمميزة في صحة القنفذة، حيث عمل بصحتي عسير والباحة.

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المصدر : الخليج 365

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