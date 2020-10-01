محمد بن مسعود - الدمام - باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-01 سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 حالات وفاة، و543 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 312806 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6484 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 297497 حالة، في حين توجد 8825 حالة نشطة. 01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 Advertisements 06:00 PM إجمالي الإصابات وصل إلى 312806 والوفيات 6484 حالة إجمالي الإصابات وصل إلى 312806 والوفيات 6484 حالة سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 حالات وفاة، و543 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 312806 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6484 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 297497 حالة، في حين توجد 8825 حالة نشطة. ، باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: 543 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.