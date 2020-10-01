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يوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 69 حالة.
وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجزهما الصحفي اليومي، إلى "تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها 1274 محلية".
وأشارت الصحة الأردنية إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع ليصل إلى 13101 حالة.
وسجّلت تماثل 126 حالة شفاء هذا اليوم، في مختلف المستشفيات، كما أنها أجرت 17806 فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1238628 فحصًا.
فيروس كورونا الجديد
الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-01
يوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 69 حالة.
وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجزهما الصحفي اليومي، إلى "تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها 1274 محلية".
وأشارت الصحة الأردنية إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع ليصل إلى 13101 حالة.
وسجّلت تماثل 126 حالة شفاء هذا اليوم، في مختلف المستشفيات، كما أنها أجرت 17806 فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1238628 فحصًا.
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
05:55 PM
حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
يوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 69 حالة.
وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجزهما الصحفي اليومي، إلى "تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها 1274 محلية".
وأشارت الصحة الأردنية إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع ليصل إلى 13101 حالة.
وسجّلت تماثل 126 حالة شفاء هذا اليوم، في مختلف المستشفيات، كما أنها أجرت 17806 فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1238628 فحصًا.
، الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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