محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 10 آلاف والوفيات 272 شخصاً سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و685 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 272 شخصاً.فيروس كورونا الجديد الكونغو الديمقراطية: 26 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-01 سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و685 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 272 شخصاً. Advertisements 01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 05:45 PM إجمالي الإصابات 10 آلاف والوفيات 272 شخصاً إجمالي الإصابات 10 آلاف والوفيات 272 شخصاً سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و685 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 272 شخصاً. ، الكونغو الديمقراطية: 26 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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