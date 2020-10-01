فلسطين تشارك في اجتماع مجلس إدارة معهد العالم العربي

شاركت دولة فلسطين، اليوم الخميس، في اجتماع عقده مجلس إدارة العالم العربي لمناقشة تقرير الرئاسة عن أنشطة المعهد خلال عام 2019 والتقارير المالية والأدبية عن الفترة الماضية والمصادقة على ميزانية عام 2020 المعدلة.

وحضر الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، رئاسة معهد العالم العربي ممثلة بجاك لانغ رئيس المعهد، والمدير العام للمعهد معجب الزهراني، والسكرتير العام للمعهد ميشيل غروفيسي، وعدد من كوادره، ومدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي كاترين موران ديزيلي.

فيما حضر عن الجانب العربي: سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، إلى جانب سفراء ليبيا ولبنان والامارات، وممثلون عن سفارات المغرب وقطر والسعودية.

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وانتهت أعمال الاجتماع إلى إقرار الموازنات والمصادقة على التقارير المقدمة من رئاسة المعهد.

يذكر أن فلسطين تشارك للمرة الأولى في الهيئات الإدارية الثلاث للمعهد، وهي: مكتب الرئاسة، ومجلس الإدارة، والمجلس التنفيذي، وذلك بعد أن انتخبت إلى جانب دول أخرى من قبل مجلس السفراء العرب، وفقا لوكالة وفا.

ويعتبر معهد العالم العربي مشروعاً ثقافياً فريداً من نوعه منذ افتتاحه في العام 1987 كمشروع مشترك بين فرنسا والدول العربية حيث يتقاسم الطرفان الإدارة والميزانية، ويهدف الى نشر الثقافة والحضارة العربية وتعريف الجمهور الفرنسي بها عبر الأنشطة الكبيرة التي يقوم بها والتي تحصد اهتمام الكثير من المتابعين الفرنسيين والأجانب في فرنسا.