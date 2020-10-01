بالصور.. شفاعة أمير القصيم تُثمر تنازلَ أولياء دم أحد المجني عليهم بالبدائع

أثمرت شفاعة ووجاهة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين «عفو»؛ إعتاق رقبة مواطن بعد أن التقى أولياء الدم للتنازل عن القصاص الذي كان مقررًا تنفيذه خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الخميس، إلى منزل ورثة المتوفى بمحافظة البدائع بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح البرادي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، ومساعد مدير لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة سالم العمري، وعضو اللجنة الدكتور محمد الثويني.

وأكد أمير منطقة القصيم، في بداية حديثه لورثة المتوفى، أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور, وأنه من أسباب محبة الخالق والخلق للعافي؛ لأن الله يحب المحسنين.

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وقال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل: «إن نهج قيادة الوطن الحكيمة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه– تقوم على وجوب إعطاء كل ذي حق حقه. وأحمد الله سبحانه الذي بنعمته تتم الصالحات على هذا التجاوب الخيري والعفو من أولياء الدم، وأدعو الله بعظيم الأجر وكل الخير والبركة لذوي المتوفى وكذلك أبناؤه وأسرته جزاهم الله عن الجميع خير الجزاء. ويعلم الله أن من أسعد أيامي وأكثرها فرحًا وسرورًا عندما نسعى في إعتاق رقبة وننجح في ذلك، ونحتسب ذلك لوجه الله –تعالى– وكل إمكانات المال والجاه أعتبره مسخرًا لكل ما فيه تفريج الكربات وإعتاق الرقاب، ومستعد للوصول إلى كل متنازل ولو كان لمسافات بعيدة. ولجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة تعمل ليل نهار بفضل الله، ثم بجهود أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة وكافة الزملاء لتحقيق أهدافها في الإصلاح والعفو لمن يحتاج خدماتها وبذل جهودنا جميعًا».

وثمَّن أمير منطقة القصيم لورثة المجني عليه قبول شفاعته، مشيرًا إلى أن «ما نراه من تآلف وتوادٍّ وتآخٍ، هو ما تسعى إليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله»، مقدمًا شكره وتقديره لورثة المتوفى على تنازلهم؛ لكونهم يضربون مثلًا عظيمًا في نشر خلق وقيم العفو والتسامح، سائلًا المولى –عز وجل– أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، والسلامة والرعاية، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وصلاح.

من جانبه، عبر ذوو المتوفى عن شكرهم وتقديرهم سمو أمير منطقة القصيم، مؤكدين أن هذا الوطن بقيادته الرشيدة، يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه، سائلين الله –سبحانه وتعالى– القبول.