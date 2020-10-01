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أعلن الرئيس الصربي مراجعة أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بلاده، عقب تصريحات لكبير علماء الأوبئة يشكك فيها في الإحصاءات الرسمية لأعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس: إن "صربيا ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص". وأصرّ فوتشيتش على أن السلطات لم تخف أعداد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا، طبقاً لـ"سكاي نيوز".
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان عالم الأوبئة بريدراج كون، أن عدد الوفيات في بلغراد حتى يونيو بلغ ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًّا. بيد أنه لم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن هذا التناقض.
ونفت السلطات الصربية الاتهامات بخروج الوباء عن نطاق السيطرة قبل الانتخابات البرلمانية في 21 يونيو والتلاعب في أعداد المصابين في ذلك الوقت.
فيروس كورونا الجديد
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 04:58 PM
"فوتشيتش": ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخصصريبا تراجع أعداد وفيات كورونا بسبب "التلاعب في الأرقام"
أعلن الرئيس الصربي مراجعة أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بلاده، عقب تصريحات لكبير علماء الأوبئة يشكك فيها في الإحصاءات الرسمية لأعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس: إن "صربيا ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص". وأصرّ فوتشيتش على أن السلطات لم تخف أعداد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا، طبقاً لـ"سكاي نيوز".
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان عالم الأوبئة بريدراج كون، أن عدد الوفيات في بلغراد حتى يونيو بلغ ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًّا. بيد أنه لم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن هذا التناقض.
ونفت السلطات الصربية الاتهامات بخروج الوباء عن نطاق السيطرة قبل الانتخابات البرلمانية في 21 يونيو والتلاعب في أعداد المصابين في ذلك الوقت.
، صريبا تراجع أعداد وفيات كورونا بسبب "التلاعب في الأرقام" ،
المصدر : الخليج 365
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