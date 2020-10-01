

جدة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1441هـ، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع سمو الأمير خالد الفيصل خلال استقباله في مكتبه بجدة، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، إلى نبذة عن التقرير الذي يقدم شرحاً عن خدمات المكاتب السريعة التي تم استحداثها في محافظات الكامل وميسان وأضم ، بالإضافة لإنشاء أربعة مكاتب نسائية دائمة في جدة ، وخليص ، والعرضيات ، الهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين.

// انتهى //

14:29ت م

0092





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.