شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: نسعى أن نكون ضمن أعلى دول G20 في نسبة تملك المواطنين للسكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن المملكة تسعى لأن تكون ضمن أعلى دول G20 في نسبة تملك المواطنين للسكن.
وأضاف الحقيل أن الوزارة تستهدف رفع نمو المعروض من الوحدات سنويا بأكثر من 2%، مشيراً إلى أن قطاع الإسكان يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطا اقتصادياً.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان من أهم برامج رؤية المملكة لتأثيره على نمو الاقتصاد، مؤكداً أن التمويل العقاري السكني أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد، لافتا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تقدم سعرا ثابتا للفائدة.
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