شكرا لمتابعة خبر عن مدرسة تتبرع بأجهزة إرسال لقرية بجازان لمتابعة الطلاب القنوات التعليمية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

في مبادرة رائعة منها، أقدمت مدرسة ابتدائية بمحافظة أحد المسارحة بجازان، على تقديم أطباق الأقمار الصناعية وأجهزة إرسال لتمكين أهالي القرية من متابعة قنوات "عين" التعليمية.

وقال عدد من معلمي المدرسة ، بأن المدرسة بدأت الفكرة من إدارة المدرسة وبتوجيهات من الجهات التعليمية بالمنطقة؛ حيث تم حصر أعداد الطلاب الذين لا يستطيعون الدخول لمنصة "مدرستي" ولا يتوفر لديهم شبكة إنترنت.

وتابع المعلمون بأنه جرى تشكيل فريق دعم فني وتوجهوا لمنازل الطلاب في القرية، وتم التعاقد مع إحدى المؤسسات وإحضار فني لتركيب الأطباق وبرمجة أجهزة الاستقبال في منازل الطلاب، ونجحوا في إيصال الخدمة التعليمية لهم.