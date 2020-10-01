شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):وصل الوفد السعودي برئاسة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز قبل قليل الكويت نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتقديم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت الراحل .
وأظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لوصول المستشار الأمير منصور بن متعب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء وتقديمه واجب العزاء برفقة عدد من قيادت المملكة ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
وتواصل الكويت استقبال رؤساء وزعماء العالم الذين قدموا للعزاء في الأمير الراحل ومواساة الشعب الكويتي .
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