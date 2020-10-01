شكرا لمتابعة خبر عن حكم بالقصاص ينتظر قاتل طفل المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت مصادر اليوم الخميس ترقب صدور حكم القصاص بحق الأربعيني الذي نحر طفل أمام أمه بالمدينة المنورة قبل نحو عام .

وهزت الجريمة حينها المملكة حيث أقدم رجل على كسر زجاج أحد المقاهي وقدم على الطفل فجأة ونحره أمام أمه التي ظلت تستغيث حتى أغمي عليها في مشهد مروع .

وتم القبض على المجرم حينها ، وكشف الأهالي أن الأم كانت قادمة للمدينة المنورة برفقة الطفل المغدور به لزيارة المسجد النبوي الشريف.

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