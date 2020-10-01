شكرا لمتابعة خبر عن حكم بالقصاص ينتظر قاتل طفل المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):كشفت مصادر اليوم الخميس ترقب صدور حكم القصاص بحق الأربعيني الذي نحر طفل أمام أمه بالمدينة المنورة قبل نحو عام .
وهزت الجريمة حينها المملكة حيث أقدم رجل على كسر زجاج أحد المقاهي وقدم على الطفل فجأة ونحره أمام أمه التي ظلت تستغيث حتى أغمي عليها في مشهد مروع .
وتم القبض على المجرم حينها ، وكشف الأهالي أن الأم كانت قادمة للمدينة المنورة برفقة الطفل المغدور به لزيارة المسجد النبوي الشريف.
إقرأ أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر حكم بالقصاص ينتظر قاتل طفل المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.