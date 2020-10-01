حساب المواطن: «لا داعي لتحديث أعمار التابعين.. تتم تلقائيًا»

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا داعي لتحديث بيانات العمر الخاصة بالتابعين؛ لأنه يتم تحديثها بشكل تلقائي من قبل البرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر «تويتر» ردا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يتطلب منك التحديث على بيانات العمر للتابعين، ويتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن».

وأوضح البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية، عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

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ووجه أحد المواطنين استفسارًا مفاده هل يتم تحديث بيانات العمر للتابع الذي تجاوز عمره الثامنة عشرة؟ وهل يزيد مبلغ الدعم المقدم له في هذه الحالة؟

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