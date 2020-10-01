لمن تجاوز الـ18.. ومعرفة قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية
أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا داعي لتحديث بيانات العمر الخاصة بالتابعين؛ لأنه يتم تحديثها بشكل تلقائي من قبل البرنامج.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر «تويتر» ردا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يتطلب منك التحديث على بيانات العمر للتابعين، ويتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن».
وأوضح البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية، عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
ووجه أحد المواطنين استفسارًا مفاده هل يتم تحديث بيانات العمر للتابع الذي تجاوز عمره الثامنة عشرة؟ وهل يزيد مبلغ الدعم المقدم له في هذه الحالة؟
اقرأ أيضا:
«حساب المواطن» يحدد موعد صرف دفعة أكتوبر من الدعم
حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة إذا كانت الحالة «غير مؤهل»
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: «لا داعي لتحديث أعمار التابعين.. تتم تلقائيًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.