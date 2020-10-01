السعودية اليوم / محافظ الخرج يدشن حملة "الصلاة نور" بمدينة السيح



السيح 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمقر ديوان المحافظة في مدينة السيح اليوم، الحملة التوعوية التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحت عنوان "الصلاة نور".

وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بالخرج الدكتور حسن بن صالح العون أن الحملة تهدف إلى تعزيز فضل هذه الشعيرة، وحث أفراد المجتمع على إقامة هذه الركن الجليل من خلال نشر البرامج التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات العرض الالكترونية وفي المولات المجمعات التجارية بمدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة بجانب العمل الميداني.

بدوره قـدم محافظ الخرج شكره للدكتور العون ومنسوبي الهيئة على الجهود المتواصلة التي يبذلونها في مدن ومراكز وقرى الخرج، مشيداً بالدور المهم والحيوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توجيه وتوعية وإرشاد المجتمع في ظل مبادئ الشريعة السمحاء.

// انتهى //

13:42ت م

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