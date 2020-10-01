- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أن المعارك التي تشهدها منطقة ناجورني قره باغ منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن مقتل 16 مدنيًّا وإصابة 55 آخرين في الجانب الأذربيجاني.
وقال مكتب المدعي العام الأذربيجاني، في تقرير، اليوم: إن "الوحدات العسكرية الأرمنية تُواصل إطلاق نيران المدفعية الثقيلة بشكل مكثف على المناطق (الأذربيجانية) المكتظة بالسكان"؛ بحسب روسيا اليوم.
وأضاف أنه تم استهداف "البنية التحتية المدنية، والمباني السكنية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمدارس ورياض الأطفال، والمباني الحكومية والمزارع".
وقال التقرير: إن القصف التي تنفذه القوات الأرمنية، ألحَقَ أضرارًا بـ163 مبنى سكنيًّا و36 منشأة مدنية.
وأعلن مكتب المدعي العام عن مقتل مدني أذربيجاني واحد صباح اليوم الخميس؛ نتيجة قصف استهدف محطة قطارات في تارتار الواقعة داخل الحدود الأذربيجانية.أرمينيا أذربيجان
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 11:26 AM
قالت: قتلى وجرحى وتدمير كبير بالبنية التحتية المدنية واستهداف المستشفيات
أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أن المعارك التي تشهدها منطقة ناجورني قره باغ منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن مقتل 16 مدنيًّا وإصابة 55 آخرين في الجانب الأذربيجاني.
وقال مكتب المدعي العام الأذربيجاني، في تقرير، اليوم: إن "الوحدات العسكرية الأرمنية تُواصل إطلاق نيران المدفعية الثقيلة بشكل مكثف على المناطق (الأذربيجانية) المكتظة بالسكان"؛ بحسب روسيا اليوم.
وأضاف أنه تم استهداف "البنية التحتية المدنية، والمباني السكنية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمدارس ورياض الأطفال، والمباني الحكومية والمزارع".
وقال التقرير: إن القصف التي تنفذه القوات الأرمنية، ألحَقَ أضرارًا بـ163 مبنى سكنيًّا و36 منشأة مدنية.
وأعلن مكتب المدعي العام عن مقتل مدني أذربيجاني واحد صباح اليوم الخميس؛ نتيجة قصف استهدف محطة قطارات في تارتار الواقعة داخل الحدود الأذربيجانية.
، أزمة ناجورني قره باخ.. أذربيجان تعلن حصيلة ضحايا المعارك مع أرمينيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة ناجورني قره باخ.. أذربيجان تعلن حصيلة ضحايا المعارك مع أرمينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.