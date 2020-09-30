، إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعربت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن موقفها الداعم لليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها تؤيد الحوار البناء مع أنقرة.
صرح بذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.
وقال الوزير الإيطالي: "نقف متضامنين مع اليونان وقبرص، لكن تركيا شريك لا غنى عنه في ضمان الأمن في المنطقة، وهي حليف في الناتو. نحن ندافع عن العمل البناء مع تركيا، ويمكن أن يكون دور الولايات المتحدة أساسياً في بناء حوار شفاف ومفتوح مع أنقرة".
وتعمل اليونان وقبرص منذ فترة على حشد دعم لمواجهة طموحات تركيا في منطقة شرق المتوسط، التي تقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز فيها.
إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-30
أعربت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن موقفها الداعم لليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها تؤيد الحوار البناء مع أنقرة.
صرح بذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.
وقال الوزير الإيطالي: "نقف متضامنين مع اليونان وقبرص، لكن تركيا شريك لا غنى عنه في ضمان الأمن في المنطقة، وهي حليف في الناتو. نحن ندافع عن العمل البناء مع تركيا، ويمكن أن يكون دور الولايات المتحدة أساسياً في بناء حوار شفاف ومفتوح مع أنقرة".
وتعمل اليونان وقبرص منذ فترة على حشد دعم لمواجهة طموحات تركيا في منطقة شرق المتوسط، التي تقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز فيها.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
05:03 PM
في الحشود لمواجهة طموحات أنقرة
أعربت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن موقفها الداعم لليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها تؤيد الحوار البناء مع أنقرة.
صرح بذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.
وقال الوزير الإيطالي: "نقف متضامنين مع اليونان وقبرص، لكن تركيا شريك لا غنى عنه في ضمان الأمن في المنطقة، وهي حليف في الناتو. نحن ندافع عن العمل البناء مع تركيا، ويمكن أن يكون دور الولايات المتحدة أساسياً في بناء حوار شفاف ومفتوح مع أنقرة".
وتعمل اليونان وقبرص منذ فترة على حشد دعم لمواجهة طموحات تركيا في منطقة شرق المتوسط، التي تقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز فيها.
، إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.