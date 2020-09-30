«الخطوط السعودية» تحدد آلية إضافة الأمتعة الزائدة

من خلال الموقع الرسمي
كشفت الخطوط السعودية آلية إضافة أمتعة إضافية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي حقيبتان تبع الحجز حقي.. أريد أن استفسر منكم هل ممكن أضيف حقيبة ثالثة؟ وكم قيمة الرسوم؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يمكنك الاطلاع على جدول أسعار الأمتعة الإضافية عبر زيارة (الرابط) واختيار (رسوم الأمتعة الإضافية)».
وأضاف: «ويمكنك إضافة أمتعة إضافية عبر زيارة (موقعنا) واختيار (إدارة الحجوزات)، ثم (إضافة الأمتعة، المقاعد والواي فاي)».
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