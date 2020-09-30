ولي العهد يهنئ أمير الكويت الجديد بتولي مقاليد الحكم

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –رحمه الله– كما هنأ سموه بتوليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له –بإذن الله– صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –رحمه الله– الذي بفقده –رحمه الله– فقدت الأمتان العربية والإسلامية قائدًا بذل حياته في الدفاع عن قضايا شعبه وأمته، وترك أثرًا عظيمًا ومثالًا يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، وسيذكر التاريخ الأعمال الجليلة التي قدمها، رحمه الله».

وأضاف: «المملكة اليوم تشاطر الكويت العزيزة مصابها الجلل، ونبتهل إلى المولى –عز وجل– أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته».

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وأتم: «أبارك لسموكم توليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلًا المولى لكم دوام التوفيق والسداد، ومتمنيًا للكويت المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة».

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