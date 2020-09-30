إضافة «التشهير» إلى عقوبات نظام مكافحة التحرش

أعلن مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الموافقة على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/96) والتاريخ 16/9/1439هـ؛ وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.

وقال المجلس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/96) والتاريخ 16/9/1439هـ؛ وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع».

وفي سياق آخر، أشار مجلس الشورى إلى أنه طالب الهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية، ولإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.

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