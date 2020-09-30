مجلس الشورى يطالب «الغذاء والدواء» بـ 6 إجراءات

أحدها يتعلق بصرف العلاج من الصيدليات
طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى ويضمن سلامتهم.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، التي انعقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وحول التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي1440/1441هـ؛ قال مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «على الهيئة مراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات والعمل مع صندوق التنمية الصناعي، وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية».
وأضاف: «على الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، إلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددتين بوصفة الطبيب المعالج».
كما طالب الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية، وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.
وقال: «على الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال».
كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بإجراء دراسات لتقييم قراراتها وإنجازاتها، ومدى فاعلية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
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