السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1798 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة



موسكو 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1798 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" التابع لوزارة الصحة الألمانية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 289219 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة 9488 حالة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من 254 ألف حالة.

// انتهى //

09:48ت م

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موسكو 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 17 حالة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" التابع لوزارة الصحة الألمانية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 289219 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة 9488 حالة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من 254 ألف حالة.// انتهى //09:48ت م0025

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