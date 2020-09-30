السعودية | تفاصيل الوظائف الشاغرة في كلية الأمير سلطان العسكرية

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن فتح باب التقديم على وظائف برنامج التشغيل الذاتي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف الفنية والإدارية عبر منصة التوظيف للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الرابط التالي: https://talents.msd.med.sa

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ومن ضمن المستندات المطلوب إرفاقها في طلب التوظيف: نسخة محدثة وواضحة للسيرة الذاتية وصورة واضحة للهوية الوطنية وصورة واضحة لسجل الأسرة (للنساء فقط).

صورة واضحة لكافة المؤهلات العلمية الدكتوراه / الماجستير / البكالوريوس مصدقة مع ارفاق معادلة الشهادة في حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة وصورة واضحة للسجل الأكاديمي لكافة المؤهلات العلمية وصورة من شهادات الخبرة (إن وجدت).

صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (إن وجدت) وعدد 2 توصية أكاديمية من أعضاء هيئة التدريس الذين أشرفوا على تدريس المتقدم في المرحلة الدراسية الخبرة.

ويبدأ التقديم اعتباراً من يوم الأحد 27 /09 /2020 م الموافق 10 /02 / 1442 هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 12 /10 /2020 م الموافق 25 / 02 / 1442 هـ .