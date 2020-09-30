تلاسنات وإهانات في مناظرة ترامب وبايدن: هلّا تخرس يا رجل!

2020-09-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

انتهت، صباح الأربعاء، المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، والتي شهدت تلاسنات وإهانات بين الطرفين.

وبدأت المناقشات حول المحكمة العليا، وقال ترامب: “لدينا الحق في تسمية مرشحة للمحكمة العليا”. فيما أكد بايدن أنه لا يحق للجمهوريين تعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بايدن: “تعيين قاضية في المحكمة العليا يجب أن يكون بعد الانتخابات”، مشيرًا إلى أن “ترامب تعجل في تسمية مرشحته للمحكمة العليا”.

وشهدت المناظرة منذ بدايتها اشتباكًا كلاميًا بين ترامب وبايدن.

القطاع الطبي وكورونا:

وفي قضية الرعاية الصحية، قال ترامب: “عملنا على خفض أسعار الأدوية”.

ورد بايدن : ترامب لم يقدم أي دعم للشعب في المجال الطبي، وكل ما يقوله ترامب حتى الآن هو كذب”. وقاطعه ترامب: “هلّا تخرس يا رجل!”.

واتهم ترامب، بايدن بأنه لم يقدم شيئًا للمجتمع الأميركي على مدى 47 عامًا.

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وانتقل النقاش إلى قضية فيروس كورونا، وقال بايدن إن “ترامب لم تكن لديه خطة في مواجهة كورونا”، متهمًا الرئيس الأميركي “بتجاهل الأزمة وممارسة لعبة الغولف”..

ومن جانبه، أكد ترامب أن “العديد من الدول لم تعلن صراحة عن وفياتها من جراء الفيروس مثل أميركا”.

وأضاف أنه وفر “كافة التجهيزات الطبية لمواجهة كورونا، وأن أعداد الوفيات تراجعت”.

وشكك بايدن، في حديث ترامب عن قرب التوصل إلى لقاح، مؤكدًا أنه لن يمكن تحقيق هذا الأمر قبل منتصف العام القادم.

الاقتصاد:

وحول الاقتصاد، قال بايدن: “ترامب دفع 750 دولارًا كضرائب في 10 سنوات، وأصحاب المليارات لا يدفعون الضرائب”.

ونفى ترامب صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه دفع الملايين كضرائب على مدى سنوات، دون أن يكشف عن رقم محدد.

وأضاف ترامب:” حققنا أرقامًا قياسية في مجال الاقتصاد، وبايدن يريد إغلاق الولايات المتحدة لمواجهة كورونا”.

واتهم ترامب، نجل بايدن بالحصول على 3 ملايين من موسكو ، وهو ما نفاه بايدن منتقدًا التطرق إلى شؤون أسرية.

وقال ترامب لبايدن: “إذا أصبحت رئيسًا ستتسبب بركود اقتصادي”.



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