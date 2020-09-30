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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 1110 حالات إصابة بالملاريا في 5 محافظات بالجنوب الجزائري.
وحسب بيان للوزارة؛ فإن محافظة تمنراست سجلت أكبر حصيلة بـ918 حالة إصابة بالملاريا، تليها محافظة أدرار بـ96 حالة إصابة؛ في حين جاءت محافظة إيليزي ثالثة بـ89 حالة، ثم ورقلة بـ5 حالات؛ فيما تم تسجيل حالتين بالملاريا في غرداية.
وأوضح المصدر نفسه، أن بعض الإصابات المسجلة أصحابها قَدِموا من الخارج، وقد تم التكفل بهم في المؤسسات الصحية.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم تخصيص الكميات الكافية من اللقاح المضاد للملاريا لهذه المحافظات الجنوبية.الجزائر
الجزائر تعلن عن تسجيل 1110 حالات إصابة مستوردة بالملارياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-30
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 1110 حالات إصابة بالملاريا في 5 محافظات بالجنوب الجزائري.
وحسب بيان للوزارة؛ فإن محافظة تمنراست سجلت أكبر حصيلة بـ918 حالة إصابة بالملاريا، تليها محافظة أدرار بـ96 حالة إصابة؛ في حين جاءت محافظة إيليزي ثالثة بـ89 حالة، ثم ورقلة بـ5 حالات؛ فيما تم تسجيل حالتين بالملاريا في غرداية.
وأوضح المصدر نفسه، أن بعض الإصابات المسجلة أصحابها قَدِموا من الخارج، وقد تم التكفل بهم في المؤسسات الصحية.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم تخصيص الكميات الكافية من اللقاح المضاد للملاريا لهذه المحافظات الجنوبية.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:22 AM
في 5 محافظات بالجنوب
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 1110 حالات إصابة بالملاريا في 5 محافظات بالجنوب الجزائري.
وحسب بيان للوزارة؛ فإن محافظة تمنراست سجلت أكبر حصيلة بـ918 حالة إصابة بالملاريا، تليها محافظة أدرار بـ96 حالة إصابة؛ في حين جاءت محافظة إيليزي ثالثة بـ89 حالة، ثم ورقلة بـ5 حالات؛ فيما تم تسجيل حالتين بالملاريا في غرداية.
وأوضح المصدر نفسه، أن بعض الإصابات المسجلة أصحابها قَدِموا من الخارج، وقد تم التكفل بهم في المؤسسات الصحية.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم تخصيص الكميات الكافية من اللقاح المضاد للملاريا لهذه المحافظات الجنوبية.
، الجزائر تعلن عن تسجيل 1110 حالات إصابة مستوردة بالملاريا ،
المصدر : الخليج 365
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