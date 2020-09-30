شكرا لمتابعة خبر عن أرملة لديها 7 أبناء بدأت من الصفر لتصبح رائدة أعمال بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت مواطنة أرملة من الصفر كي تستطيع تأمين مستقبل أبناءها الـ 7، حتى أصبحت نموذجًا في ريادة الأعمال بجازان.

وبدأت المواطنة بفتح مطعم لتقديم الوجبات الشعبية، ومن ثم أصبح مصدرًا لرزق عدد من الفتيات السعوديات اللاتي انضممن للعمل معها في المطعم، بحسب العربية.

وأوضحت أنه بعد فتح المطعم عملت مع أبنائها وبعد فترة قصيرة بدأ عدد من الفتيات يتقدمن للعمل معها في الطبخ وتقديم الوجبات للزبائن.

وأشارت إلى أنها واجهت الكثير من الصعوبات في فتح مطعمها، لاسيما أنها أرملة ووحيدة، وكان المطعم يحتاج جهودا كبيرة، إضافة إلى حاجة أبنائها للاهتمام وتجهيزهم للمدارس.