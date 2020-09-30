شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار مصحوبة بزخات البرد على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الخميس. توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الخميس. وقال الحصيني: " متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وجنوب المدينة المنورة " .

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