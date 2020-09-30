تعرّف على أعراض أمراض صمامات القلب المكتسبة والوقاية منها

︎ :

.



قدّم مجلس الضمان الصحي مجموعة من النصائح للتعريف بأعراض أمراض صمامات القلب المكتسبة وكيفية الوقاية منها، وذلك حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني.

وذكر أن أمراض القلب مصطلح كبير يشمل مجموعة من الأمراض، مثل أمراض القلب الوعائية وعدم انتظام ضربات القلب والعيوب الخلقية، واعتلال عضلة القلب وأمراض القلب الناتجة عن التهابات الأغشية وأمراض صمامات القلب.

وأوضح أن أعراض أمراض صمامات القلب تشمل ضيقاً في النفس خاصة عند القيام بمجهود بدني، وآلاماً في الصدر، والشعور بالدوار أو الإغماء في الحالات المتقدمة.

Advertisements

كما تشمل الأعراض حالات الإعياء والخمول وخفقان القلب والسعال المصحوب بالدم، بالإضافة إلى تورم القدمين أو الكاحلين.

وأكد مجلس الضمان الصحي أن أساليب الوقاية من أمراض القلب تكمن في خفض مستوى التوتر والسيطرة عليه، واتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن التدخين، وممارسة أنشطة بدنية، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى الضغط والكوليسترول والسكر.

وأبان أن هناك بعض الأنواع من أمراض القلب، مثل العيوب الخلقية، لا يمكن منعها، ولكن تظل التغييرات في أسلوب الحياة وتحويلها إلى نمط صحي تساعد في تحسين حالة بعض المرضى الذين يعانون أمراض القلب، كما أنها قد تساعد في الوقاية من بعض أنواعها.



