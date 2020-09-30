مجلس الوزراء يوافق على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن

خلال جلسة برئاسة خادم الحرمين

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس، خلال الجلسة، على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، كما قرر أن يكون لصندوق التنمية الوطني -في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له- تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية -داخل المملكة وخارجها- أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير من القطاعين العامّ أو الخاص، والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها.

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