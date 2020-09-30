هاتفيًّا.. ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- سائلًا المولى -عز وجل- الرحمة والمغفرة للفقيد.

من جهته، أعرب أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد، على مشاعره الأخوية الصادقة.