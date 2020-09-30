محلل سياسي يرصد علاقة الشيخ صباح الأحمد بالسعودية.. ويعدد مآثر الأمير الراحل

عدَّد المحلل السياسي، د. فهد الشليمي، مآثر أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، الذي رحل، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا، تاركًا خلفه محطات مضيئة، وتطرق الشليمي خلال حديثه لـ«عاجل»، عن طبيعة العلاقة الوطيدة التى تربط أمير الكويت الراحل بالمملكة العربية السعودية، بعدما ساعد في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات اجتماعية وتاريخية راسخة.

وأوضح د. فهد الشليمي أنَّ مآثر الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح كثيرة، مستشهدًا بموقف الأمير الراحل خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى قال خلالها: «لا أريد أن يكون هناك مواطن كويتي خارج البلاد في هذه الجائحة، حتى إنه حرَّك طائرة خاصة إلى المكسيك لإعادة امرأة كويتية، كانت محتجزة هناك». مؤكدًا أنَّ الأمير الراحل كان والدًا للجميع حتى في العزاء كانت تتفاجأ أسرة المتوفى بدخول الشيخ صباح الجابر عليها بدون أي إشعار منذ كان وزيرًا للخارجية إلى أن صار أميرًا للبلاد.

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إنسانيًا، كان الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح يشجّع على العمل الإنساني فقد بادر بعقد 5 مؤتمرات (3 منها لصالح اللاجئين السوريين، والبقية للعراق)، كما كان داعمًا للقضية الفلسطينية ودعم كذلك الجهات العربية والإسلامية المنكوبة، كما يبادر الهلال الأحمر الكويتي عبر توجيهاته لمد يد المساعدة لهم.. أيضًا دعم بجهوده مدرسة في العرف السياسي تعرف بمدرسة «القوة الإنسانية»، حتى نودي بأمير الإنسانية.

وتعامل الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح (بحسب الشليمي)، مع المشكلات وارتدادات ما يسمى بـ«الربيع العربي»، ومع مثيري الشغب والمخدوعين بالشعارات الزائفة بكل حنكة وحكمة حتى تفتت هذا التجمع ولم يبقَ منه شيء دون استخدام مفرط للقوة بل باستخدام حفظ النظام والأمن والقانون وحق المواطن في الحركة، كما أنَّ من صفات الشيخ الصباح (وفقًا للشليمي)، أنَّ لديه القدرة على التسامح فهناك الكثير ممن ظهرت عليهم أحكام خصوصًا في الأحكام الشخصية يتسامح فيها ويعفو.

وكان الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح يتمسَّك بالقانون ويحرص عليه، حيث أصدر مرسومًا أميريًا وأبطلته المحكمة الدستورية ووافق وسحب المرسوم، لأنه يؤمن بالقضاء والقانون، فيما لعب (بحسب الشليمي) دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الخليجية- الخليجية، وهو من أكثر الشخصيات التي زارت السعودية خلال فترة حكمه، لعدة عوامل، كالدور المحوري للسعودية وأهميتها ودورها العربي الإسلامي والعالمي، إضافة إلى العلاقة المميزة بين الكويت والمملكة، ودائمًا تذكر الكويت وشعبها بالدور المهم التي قامت به السعودية في تحرير الكويت، حيث يعتبر دورًا رئيسيًا، والأول في تحرير الكويت هو لمملكة وكانت موجودة هذه النقطة في خطاباته وتعامله وفي العديد من الأمور كان يتحدث عن ذلك.