خادم الحرمين الشريفين ينعي أمير الكويت: نفتقده كما يفتقده شعبه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عد العزيز، أمير دولة الكويت، بقوله: " فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه " . وأضاف الملك سلمان: " نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية " .

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