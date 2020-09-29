شكرا لمتابعة خبر عن استثناء أم المواطن غير السعودية من العمل في عدة مهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنَّ أم المواطن غير السعودية، لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وذكرت الوزارة أن أم المواطن الغير سعودية لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.

ويذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أكدت أن أبناء وبنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين.